قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجما زيلينسكي بشراسة .. ترامب: كان بإمكانه تفادي الحرب بصفقة مبكرة
شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
نرفض التهجير.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية
بعد غياب .. حسام عاشور يعود إلى الأهلي قريبًا | تفاصيل
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي أولوية للصناعات الدفاعية
عون: لا إقصاء لأحد في لبنان الجديدة.. وسنعمل على حماية الجميع
الفرصة الأخيرة.. محمد صلاح يضع هذا الشرط لتجديد عقده مع ليفربول
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. 10 مواد تثير جدلا واسعا
الرئيس السيسي: إسبانيا تنحاز للحق باعترافها بفلسطين وتدعم إعمار غزة دون تهجير
الوزراء يوافق على ضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى إلى صندوق تكريم شهداء
الرئيس السيسي: توقيع وثيقة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية لمستوى الشراكة الإستراتيجية
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز الاستثمارات الإسبانية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. إيقاف بيلينجهام نجم ريال مدريد لمدة مباراتين

طرد بيلينجهام
طرد بيلينجهام
محمد السعيد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الإنجليزي جود بيلينجهام، لمدة مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا".

وتعرض بيلينجهام للطرد المباشر أمام أساسونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعد تلفظه بعبارة خارجة ضد حكم اللقاء.

وبحسب صحيفة “آس”، فإن لجنة الانضباط قررت إيقاف بيلينجهام لمدة مباراتين بسبب عدم احترامه للحكم مونويرا مونتيرو في مباراة أوساسونا وريال مدريد..

وأضافت أن إدارة ريال مدريد سوف تستأنف على عقوبة لجنة الانضباط ضد جود بيلينجهام.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط استندت في قراراتها إلى المادة 124 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن “مخاطبة الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية بعبارات أو مواقف تتسم بالازدراء أو التجاهل، بشرط ألا يشكل الفعل جريمة أكثر خطورة، يعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لفترة تصل إلى شهر واحد”.

ولن تؤثر عقوبة بيلينجهام على مشاركته مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني ريال مدريد مانشستر سيتي أوساسونا بيلينجهام إيقاف بيلينجهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

منحة رمضان 2025.. الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليه

منحة رمضان 2025 .. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها

صورة أرشيفية

الأمطار تضرب الإسكندرية اليوم.. والأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تبدأ في هذا الموعد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 فبراير.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دولار امريكي

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يُرد .. يقضي الأمور المستحيلة

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

وزير التربية والتعليم

الحضور والإنصراف .. مواعيد الدراسة في رمضان 2025 للمدارس

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: الولايات المتحدة بدأت "تفهم بشكل أفضل" موقف روسيا

ارشيفي

بدون تمديد .. السعودية تمنح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما

بسام راضي يستقبل النائب محمد ابو العنيين

بسام راضي يستقبل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في روما

بالصور

ماذا يحدث في الجسم عند تناول مغلي الليمون والقرنفل؟ فوائد ستدهشك

ماذا يحدث في الجسم عند تناول مغلي الليمون والقرنفل؟
ماذا يحدث في الجسم عند تناول مغلي الليمون والقرنفل؟
ماذا يحدث في الجسم عند تناول مغلي الليمون والقرنفل؟

مسلسلات رمضان 2025 .. مؤلفة 80 باكو تكشف تفاصيله وعرضه في النصف الأول l خاص

مسلسل 80 باكو
مسلسل 80 باكو
مسلسل 80 باكو

الكنز الأحمر.. ماذا يحدث فى الجسم عند شرب الكركديه

ماذا يحدث فى الجسم عند شرب الكركدية؟
ماذا يحدث فى الجسم عند شرب الكركدية؟
ماذا يحدث فى الجسم عند شرب الكركدية؟

كيف تقلع عن التدخين خلال رمضان وتحقق حياة صحية بلا سجائر؟

كيف تقلع عن التدخين خلال رمضان وتحقق حياة صحية بلا سجائر؟
كيف تقلع عن التدخين خلال رمضان وتحقق حياة صحية بلا سجائر؟
كيف تقلع عن التدخين خلال رمضان وتحقق حياة صحية بلا سجائر؟

فيديو

مسلسل 80 باكو

مسلسلات رمضان 2025 .. مؤلفة 80 باكو تكشف تفاصيله وعرضه في النصف الأول l خاص

تصريحات ياسر علي

ياسر علي ماهر: "الفن مش وراثة.. وعادل إمام قراره عبقري"

مسلسلات مصرية علي شاشة أبو ظبي

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على الأعمال المصرية على شاشة أبو ظبي

نبيلة عبيد

خطوبتها ومشهد الرقص.. نبيلة عبيد تتصدر السوشيال ميديا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد