رسميا.. إيقاف بيلينجهام نجم ريال مدريد لمدة مباراتين

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الإنجليزي جود بيلينجهام، لمدة مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا".

وتعرض بيلينجهام للطرد المباشر أمام أساسونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعد تلفظه بعبارة خارجة ضد حكم اللقاء.

وبحسب صحيفة “آس”، فإن لجنة الانضباط قررت إيقاف بيلينجهام لمدة مباراتين بسبب عدم احترامه للحكم مونويرا مونتيرو في مباراة أوساسونا وريال مدريد..

وأضافت أن إدارة ريال مدريد سوف تستأنف على عقوبة لجنة الانضباط ضد جود بيلينجهام.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط استندت في قراراتها إلى المادة 124 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن “مخاطبة الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية بعبارات أو مواقف تتسم بالازدراء أو التجاهل، بشرط ألا يشكل الفعل جريمة أكثر خطورة، يعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لفترة تصل إلى شهر واحد”.

ولن تؤثر عقوبة بيلينجهام على مشاركته مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.