وفد صيني رفيع المستوى في زيارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

زار اليوم وفد ثقافي رفيع المستوى، من مؤسسة الدراسات الصينية للأراضي الحدودية، المقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، وكان في استقبالهم، وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور شينغ قوانغتنغ – رئيس مؤسسة الدراسات الصينية للأراضي الحدودية، عن سعادته بهذه الزيارة التي يعقد الجانب الصيني عليها آمالا كبيرة، لتدعيم أواصر التعاون في المجالات العلمية والثقافية التي تخدم البلدين.

وقال الدكتور عبدالدايم نصير، إن المنظمة تفتح أبوابها الثقافية والعلمية أمام كل أبناء الصين، وتسعد لمد أواصر التعاون في مجالات المعرفة المختلفة، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأعرب وائل بخيت، عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد باكورة للتعاون الثقافي المثمر، والتبادل المحلي بين الصين ومصر، وبين المؤسستين باعتبارهما مؤسستين فكريتين تعليميتين.