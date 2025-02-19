مدبولي: مصر ملتزمة بسداد جميع المستحقات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما من العديد من الكيانات الدولية بالمشاركة في تطوير مناطق الساحل الشمالي والشرقي ووسط العاصمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، أن مصر ملتزمة بسداد جميع المستحقات، وأن الدولة تقوم بعدد من الإصلاحات.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فرص العمل وخلق الوظائف تشكل مؤشرًا إيجابيًا مع انخفاض معدلات البطالة في مصر، أن هناك اجتماعات مستمرة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة وتطوير سياسات جديدة في هذا السياق.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم عقد لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، حيث تم التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم البدء في تنفيذها في الفترة القادمة بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار وجذب الجنسيات المختلفة.



كما أشار مدبولي إلى عقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي للمالية واللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم التوصل إلى توافق بشأن الرؤى المستقبلية وإعداد مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.