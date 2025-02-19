سمير عدلي ممثلا لـ الأهلي بقرعة دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

غادر القاهرة سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم إجراء قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُمثل سمير عدلي، النادي الأهلي في القرعة التي ستُقام في الدوحة غدا.

يذكر أن قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من، تضم كلا من الأهلي (مصر) حامل اللقب في آخر نسختين، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

