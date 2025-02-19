إخماد حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمخازن معارض اجهزه كهربائيه إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبري يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال نيران حريق هائل بإحدي معارض الاجهزه الكهربائيه بشكل مفاجئ بطريق سكة زفتي بنطاق حي ثان المحلة بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم إخماد نيران.

وأفاد شهود عيان تصاعد الأدخنة من مبني مخازن أحدي معارض الاجهزه الكهربائيه بشكل مفاجئ وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.