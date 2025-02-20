شاهد| فولفو XC60 موديل 2026

كشفت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو XC60 موديل 2026، وتنتمي XC60 لفئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

فولفو XC60 موديل 2026

- أبعاد فولفو XC60 موديل 2026

تأتى سيارة فولفو XC60 موديل 2026 بطول 4688 مم، وعرض 1902 مم، وارتفاع 1658 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2865 مم .

- محرك فولفو XC60 موديل 2026

فولفو XC60 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو XC60 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 250 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 71 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

- مواصفات فولفو XC60 موديل 2026

تتوافر سيارة فولفو XC60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية جديدة مستوحاة من XC90 المحدثة، ومصابيح خلفية داكنة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 11.2 بوصة يمكن تحديثها عبر الهواء، وبها نظام معلومات وترفيه، وبها منصة Snapdragon Cockpit من Qualcomm.

فولفو XC60 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة فولفو XC60 موديل 2026 مزودة بـ، ضوء في الصندوق الخلفي، ومسند للذراع في الوسط، وبها قفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أرضية، ومقاعد جلد، ومصابيح لقراءة الخرائط، وشاشة عرض المعلومات المتعددة، ومنافذ طاقة، ومقود كهربائي، وفتحات تكييف خلفية، وستائر خلفية، وحوامل أكواب خلفية، وعجلة قيادة حساس للسرعة، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، ومرآة للتجميل، ومصباح الترحيب .

- وسائل الأمان بـ فولفو XC60 موديل 2026

فولفو XC60 موديل 2026

تمتلك سيارة فولفو XC60 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ونظام التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، ومصابيح الفرامل التكيفية، وحزمة التعليق التكيفية، ووسائد هوائية متقدم (AABS)، وإنذار لمنع السرقة، ونظام قفل الباب التلقائي، ومساعد الفرامل BA، وكاشف التصادم، و مساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ومانع الحركة، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ومحدد السرعة .