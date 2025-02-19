استعدادا لـ الأهلي.. الدردير ينشر صورة من مران الزمالك خلال معسكر الفريق المغلق

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير، لقطة من المران الأول للزمالك بالمعسكر المغلق في الإسماعيلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير، "المران الأول بالمعسكر المغلق في الإسماعيلية".

وفي إطار آخر، قال الإعلامي خالد الغندور إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتمع مع لاعبي الفريق قبل مران الأمس، حيث أكد على أهمية طي صفحة مباراة الإسماعيلي والتركيز الكامل على مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وأشار كولر إلى أن مباريات القمة تتميز بحسابات خاصة، بغض النظر عن مستوى الفريقين قبل اللقاء.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر طلب من مساعديه إعداد مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة، على أن يتم تخصيص جزء من تدريبات الفريق غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس لتحليل هذه الفيديوهات مع اللاعبين. كما طلب إعداد مقاطع خاصة تركز على بعض لاعبي الزمالك".

واختتم الغندور حديثه قائلاً: "كولر طلب أيضًا من الجهاز الطبي إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، لتحديد مدى إمكانية الاعتماد عليهم في مباراة القمة، مثل أشرف بن شرقي، وعمر كمال، وطاهر محمد طاهر، وعلي معلول".