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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتفاقيات في قطاعات الاستثمار والسياحة.. خبير اقتصادي: شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا

مصر وإسبانيا
مصر وإسبانيا
هاني حسين

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .


وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :"   الملف الاقتصادي الرئيس السيسي يولي الملف الاقتصادي اهمية كبيرة في أي زيارة لدولة اخرى ".


وتابع مصطفى بدرة :" هناك شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات وعلى راسها اتفاقية لزيادة التعاون في مجال السياحة والبنية التحتية والنقل ".


واكمل مصطفى بدرة :" تم تويع اتفاقية ترتبط بزيادة التعاون في قطاع الاستثمار وحجم التداول بين مصر وإسبانيا يقدر بأكثر من 3 مليار دولار في عام 2024 ".

ولفت مصطفى بدرة :" مسصر تسعى لزيادة حركة اتلعاون مع شركاء قادرين على زيادة معدلات النمو في العديد من المجالات االاقتصادية ". 

مصر السيسي اخبار التوك شو القاهرة إسبانيا

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