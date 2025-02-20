اتفاقيات في قطاعات الاستثمار والسياحة.. خبير اقتصادي: شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .



وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" الملف الاقتصادي الرئيس السيسي يولي الملف الاقتصادي اهمية كبيرة في أي زيارة لدولة اخرى ".



وتابع مصطفى بدرة :" هناك شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات وعلى راسها اتفاقية لزيادة التعاون في مجال السياحة والبنية التحتية والنقل ".



واكمل مصطفى بدرة :" تم تويع اتفاقية ترتبط بزيادة التعاون في قطاع الاستثمار وحجم التداول بين مصر وإسبانيا يقدر بأكثر من 3 مليار دولار في عام 2024 ".

ولفت مصطفى بدرة :" مسصر تسعى لزيادة حركة اتلعاون مع شركاء قادرين على زيادة معدلات النمو في العديد من المجالات االاقتصادية ".