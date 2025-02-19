حزب الريادة يشارك في الندوة التثقيفية للوطنية للانتخابات

شارك حزب الريادة، برئاسة الدكتور طارق حلوة، نائب رئيس الحزب، والدكتور سراج عليوة أمين التنظيم والدكتورة عنايات طنطاوي أمين عام محافظة قنا والصحفي إسلام عبد الرحيم أمين عام الإعلام، في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تحت عنوان «شارك صوتك هيوصل» وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة، وبحضور عدداً من القيادات السياسية ورؤساء الأحزاب والسياسيين.



وعقب حضور الندوة وجه وفد حزب الريادة، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن الاستقبال والتنظيم، وعلى الدور الكبير التي تقوم به الهيئة في نشر ثقافة التوعية لمختلف طوائف الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات كركيزة أساسية في نجاح العملية الانتخابية في جميع الاستحقاقات الدستورية.



وقد استعرض معالي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، دورها في الإشراف على كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها سنة 2017 وفق القانون 198، ثم أشار إلى أن مصر على أبواب انتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد، نافيا ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية حول موعد هذه الاستحقاقات موضحا أنها أخبار عارية من الصحة.



فيما شرح القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة قائلا: إن الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعيينهم.