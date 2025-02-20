ذكرى ميلاد سيف الله المختار.. حقيقة قرابته بالفنان أحمد رمزي

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل سيف الله المختار، الذي شارك في الكثير من أعمال السينما والمسرح والتليفزيون، في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات.

مثل في عدد ضخم من الأفلام المصرية، منها: فيلم "رجب فوق صفيح ساخن"، في عام 1979م، و"امرأة في السجن"، في عام 1984م، و"رمضان فوق البركان"، في عام 1984م.

واشتهر بترديده لكلمة "آبه" على نحو مضحك، وشارك في الكثير والعديد من أعمال السينما والمسرح والتلفاز في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات.

ورغم محدودية وصغر مساحة الأدوار التي كان يلعبها وتسند إليه في أغلب الأعمال التي ظهر ومثل بها طوال مشواره الفني؛ إلا أن مجرد ظهوره في أي عمل كان يعتبر مكسبًا فعليًا للعمل ويعزز من فرص نجاحه.

كما برع الفنان سيف الله مختار، في تقديم شخصية الساذج والأبله في جميع أعماله، وهو ممثل خفيف الظل، سريع البديهة محبوب من الجماهير، ويمكن مشاهدة تمثيله المميز في فيلمي "ممنوع في ليلة الدخلة"، و"الراقصة والطبال" مع الممثل الكوميدي محمد رضا.



فيما ظهرت شائعة عقب وفاته وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه شقيق الفنان أحمد رمزي، وهي شائعة كاذبة، حيث إن الفنان أحمد رمزي له شقيق واحد اسمه "حسن"، ويعمل في مجال الطب.