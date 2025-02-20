قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الملابس الجاهزة تكشف مفاجأة عن مصدر المستعملة في مصر| شاهد
قبل رمضان.. حملات شرسة على تجار الياميش الفاسد والشماريخ
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا الآن.. عبر هذا الرابط
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3
شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة
دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة.. كلمات تدخل السرور عليه في قبره
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
ترامب: الروس يفاوضون "من موقع قوة" ويريدون إنهاء الحرب
لو مسافر| مواعيد كل قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا الآن.. عبر هذا الرابط

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم. 

استمارة الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية؛ موضحا بها المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها للنظامين الجديد أو القديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2025، لتوضيح جميع الأمور لطلاب الثانوية العامة  كما يلي:

  •  يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية بجميع مشتملاتها، والتي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.
  • ويلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2025 والخاص بعدم حيازة المحمول او أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها.
  •  يقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والديانة، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين.
  • يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.
  •  يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.
  • تتأكد أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

رابط استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2025، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2025 من خلال الضغط على:

  https://moe-register.emis.gov.eg/  

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 استمارة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

محمد محسوب خط الصعيد

أسرار وكواليس.. قصة حياة محمد محسوب خط الصعيد الجديد

كلب

كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا

إمام عاشور

صدى البلد يكشف موقف الأهلي من عروض رحيل إمام عاشور| خاص

هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة لتقاضيه رشاوى بـ3 ملايين جنيه

سيدة الدقهلية

مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال

ترشيحاتنا

حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان

حكم بلع البلغم والقيء في نهار رمضان .. المفتي السابق يجيب

شيخ الإسلام في أذربيجان

شيخ الإسلام في أذربيجان: الوحدة الإسلامية تتطلب الحوار والوسطية وتوحيد الجهود

ضوابط التعامل بين الرجال والنساء

أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

للإفطار فى رمضان..طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد