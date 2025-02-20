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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صحفي: كلمة السيسي في إسبانيا تكشف رؤية مصر الراسخة لرفض تهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ مصر تمتلك علاقات تاريخية واستراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعزز بإطلاق شراكة استراتيجية فاعلة قبل عدة أشهر خلال مؤتمر حضره عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين.

وأكد أن هذه الشراكة تمتد إلى المجالات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى جانب البُعد السياسي الذي يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية.

وأوضح السعيد، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إسبانيا، سواء خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني أو خلال مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف زيارته بحضور ملك إسبانيا، عكست بوضوح ثوابت الموقف المصري، ولا سيما رفض التهجير وضرورة البدء في إعادة إعمار غزة.

وتابع، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية إيجاد أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين، وهي رؤية تتوافق فيها مصر مع إسبانيا، حيث عبّر المسؤولون الإسبان عن دعمهم الواضح لهذا الحل. 

وأشار إلى أن مصر تراهن على شراكتها القوية مع إسبانيا، التي تتبنى مواقف وُصفت بالمشرّفة، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاتحاد الأوروبي السيسي الرئيس السيسي إسبانيا

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