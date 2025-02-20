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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حسب آخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر  مستهل تعاملات اليوم الخميس  20 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم

 سعر الشراء: 50.54جنيه

سعر البيع: 50.64جنيه

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء:52.66 جنيه

سعر البيع: 52.97جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء:63.55 جنيه

سعر البيع:64 جنيه 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 55.83جنيه

سعر البيع: 56.10جنيه

أسعار العملات الآسيوية اليوم الخميس

سجل سعر اليوان الصيني اليوم 

سعر الشراء: 6.93جنيه

سعر البيع: 6.95جنيه  

وسجل سعر 100 ين ياباني  اليوم  

سعر الشراء: 33.18جنيه

سعر البيع: 33.41جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم 

سعر الشراء: 32.05جنيه

سعر البيع: 32.25جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم

 سعر الشراء: 35.56جنيه

سعر البيع: 35.72جنيه

الدولار العملة الأوروبية البنك الأهلي أسعار العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني

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