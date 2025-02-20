حسب آخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 50.54جنيه
سعر البيع: 50.64جنيه
بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء:52.66 جنيه
سعر البيع: 52.97جنيه
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء:63.55 جنيه
سعر البيع:64 جنيه
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 55.83جنيه
سعر البيع: 56.10جنيه
أسعار العملات الآسيوية اليوم الخميس
سجل سعر اليوان الصيني اليوم
سعر الشراء: 6.93جنيه
سعر البيع: 6.95جنيه
وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم
سعر الشراء: 33.18جنيه
سعر البيع: 33.41جنيه
وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم
سعر الشراء: 32.05جنيه
سعر البيع: 32.25جنيه
وسجل سعر الدولار الكندى اليوم
سعر الشراء: 35.56جنيه
سعر البيع: 35.72جنيه