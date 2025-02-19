سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم، الأربعاء 19 فبراير 2025. وفيما يلي قائمة بأسعار الدولار في بعض البنوك:
البنك المركزي المصري: 50.58 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع