جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة نظمت احتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية. وجاءت الاحتفالية لتكريم الدكتورة سهام الهجرسي، بتنظيم قسم جراحة الفم والأسنان بمستشفيات جامعة الزقازيق، وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية البارزة، من بينهم الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبد البديع عبد الله، وكيل الكلية، والدكتور أحمد سند، وكيل الكلية، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور حسن عاشور، مدير العيادات الخارجية.

وأوضح الدكتور أحمد عناني أن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة سهام الهجرسي في مجال جراحة الفم والأسنان، وإسهاماتها المتميزة في تطوير القسم وخدمة المرضى. كما أكد على أهمية هذه التكريمات في إبراز الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجال الطبي والأكاديمي، وتشجيع الكوادر الطبية على مواصلة التميز والعطاء.

وخلال الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية دعم الكفاءات الطبية والعلمية التي تسهم في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالي الصحة والتعليم العالي.