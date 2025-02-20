تركيا.. مصرع 6 مهاجرين غرقًا في بحر إيجه

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن غرق 6 مهاجرين في بحر إيجه قبالة الساحل الغربي للبلاد، في حين تم إنقاذ 27 مهاجرا كانوا على متن نفس القارب المطاطي قبل غرقه.

وأفاد خفر السواحل التركي، بأنهم عثروا قبيل الفجر على قارب مطاطي محمّل بمهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل جنوب مدينة إزمير، في المياه التي تفصل تركيا عن جزيرة ساموس اليونانية.

وأضاف الخفر، أن القارب كان على وشك الغرق، حيث تم إنقاذ 27 مهاجرا، بينهم 7 كانوا في المياه، لكنّ 6 آخرين، لقوا حتفهم قبل وصول خفر السواحل.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن "جثث 6 مهاجرين غير نظاميين تم انتشالها"، مضيفاً أن السلطات ألقت القبض على شخص مشتبه به في تهريب المهاجرين.

هذا الحادث يأتي بعد أسابيع من غرق 7 مهاجرين في نفس المنطقة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد ركوبهم قاربا مطاطيا مشابهًا.

وتشهد المياه بين الساحل التركي والجزر اليونانية المجاورة، مثل ساموس وليسبوس، العديد من حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد فُقد أثر 2333 مهاجرا أو تم انتشال جثثهم في البحر المتوسط عام 2024.