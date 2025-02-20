إعلام عبري: نتنياهو تراجع عن المشاركة في مراسم استقبال الجثامين

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مسئول الأسرى بمكتب نتنياهو، أن عملية استقبال الجثامين ستستغرق اليوم بعض الوقت للتحقق من هوية الجثامين وإبلاغ العائلات.

وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو تراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين 4 محتجزين اليوم.

من جانبها، قالت كتائب القسام على منصة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، إن “العدو أعلن عن اغتيال قادة الكتيبة الشرقية والشمالية في لواء خان يونس خلال الحرب، وهم بيننا الآن والعدو خاب وخسر”.



ورفع مقاتلو القسام صورة جنرال كمين الزنة الشهيد سالم زكي الدرديسي، وهو من قادة الكتيبة الشرقية بلواء خان يونس.