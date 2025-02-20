تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 20 فبراير 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، ويسود المحافظة طقس معتدل غائم جزئيًا نهارًا، وشديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم، طقسًا معتدلًا غائمًا جزئيًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1 متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح نحو 28 كيلو مترًا في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة 20 11

بورسعيد 18 12

الإسكندرية 18 11

مطروح 18 10

شلاتين 24 15

حلايب 23 16

أسوان 24 11