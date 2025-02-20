قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهورى بشأن اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى| تفاصيل
شكاوى الوزراء تستجيب لإصلاح الكباري الرئيسية في القاهرة الكبرى
وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة
الصليب الأحمر يصل نقطة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس
اضطراب حاد| "الأرصاد الجوية" تحذر من الطقس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم
التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياءً .. بيان هام من حماس
حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء إلى ذويهم
رئيس طاقة النواب: توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام
كثافات مرورية على محاور القاهرة والجيزة وانتشار خدمات أمنية
أبرز مباريات اليوم الخميس 20-2-2025 والقنوات الناقلة
المستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارج 2025 الترم الثاني|تفاصيل عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 20 فبراير 2025

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، ويسود المحافظة طقس معتدل غائم جزئيًا نهارًا، وشديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم، طقسًا معتدلًا غائمًا جزئيًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط  من 1 متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح نحو 28 كيلو مترًا في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة 20 11

بورسعيد 18 12

الإسكندرية 18  11

مطروح 18 10

شلاتين 24 15

حلايب 23 16

أسوان 24 11

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

محمد محسوب خط الصعيد

أسرار وكواليس.. قصة حياة محمد محسوب خط الصعيد الجديد

كلب

كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا

سيدة الدقهلية

مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترشيحاتنا

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة

مجلس النواب

مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة

مجلس النواب

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

بالصور

شكلها اتغير| شيماء سيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

غير مكلفة .. أفكار لديكور استقبال شهر رمضان

ديكور رمضان
ديكور رمضان
ديكور رمضان

بوسي تثير الجدل بفستان لافت على السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد