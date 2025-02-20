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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اضطراب حاد| "الأرصاد الجوية" تحذر من الطقس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم

اضطراب حاد| "الأرصاد الجوية" تحذر من الطقس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم
اضطراب حاد| "الأرصاد الجوية" تحذر من الطقس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم
ولاء خنيزي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 من حالة الطقس مؤكدة اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، ووصول سرعة الرياح إلى (60 كم/ س) حيث طالبت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على ذلك، وسنوضح خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية وفرص وأماكن سقوط الأمطار، وأهم ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الخميس 

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم  معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وسيكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة 

جاء في البيان أيضًا بأنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، سيكون هناك موجة باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، مع زيادة نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس

فرص سقوط الأمطار

أوضح البيان أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، وستكون الأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 20 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير المقبل.

اضطراب الملاحة وتحذير من حالة البحر المتوسط

حذر البيان من اضطراب أعمال الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وذلك يومي الخميس 20 فبراير والجمعة 21 فبراير، حيث ستتراوح سرعة الرياح ما بين 40 كم/س إلى 60 كم/س، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 متر إلى 4 متر، أما الملاحة البحرية في البحر الأحمر فستكون معتدلة، وسيصل ارتفاع الأمواج فيها بين 1.5 متر إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.
  • السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11.
  • شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8.
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11. 
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