قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لمحبيها.. نقطة تحول في مجال الشوكولاتة بعد وفاة مخترعها| مالقصة؟
الشباب والرياضة: إطلاق قوافل تعليمية بالأقصر والفيوم لطلاب الإعدادية والثانوية
مفتي لبنان: الموقف العربي من فلسطين ثابت.. ومؤتمر الحوار الإسلامي يعزز وحدة الأمة
رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة
رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بغزة تدخل معبر رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية
خبير: أوروبا عاجزة عن تمويل أوكرانيا .. وصعود ترامب يكشف هشاشتها|فيديو
إمام عاشور وأشرف بن شرقي ضحايا برنامج رامز إيلون مصر| خاص
إصابة طفلين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: بيع محال لزيادة الخدمات ودفع العمل بـ"سكن لكل المصريين" بسوهاج الجديدة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة بمنطقة ٤٥٥ فدانا، ومنطقة ٧٣٥ فدانا بالتوسعات الجنوبية للمدينة.

وذلك في مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، وذلك فى إطار توفير الخدمات للمواطنين حاجزي الأراضي ووحدات "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أن المزاد شهد إقبالاً، وذلك نتيجة عمل وجهد مستمرين، وأن مدينة سوهاج الجديدة مدينة واعدة في جذب الاستثمارات فى صعيد مصر.


وفي السياق نفسه، تفقد المهندس شريف عبدالبديع، مشروع إنشاء وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، لدفع العمل ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، ومنها أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية والواجهات الخارجية بعدد من العمارات.


وصرح المهندس شريف عبدالبديع، بأن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٧٣٥ فدانا، تشمل ١٣٥٦ وحدة "٥٤ عمارة" مقسمة إلى ٤٩ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ للوحدة، و٥ عمارات بمساحة ٧٥ م٢ للوحدة.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى جودة وأفضل الخامات، والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمنى، كما تفقد أعمال الطرق بالمنطقة، مطالباً بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المتفق عليها.

سوهاج سكن لكل المصريين توفير الخدمات توسعات الجنوبية زارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترامب

ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعا أو "لن يبقى لديك بلد"

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

بيب جوارديولا

جوارديولا في ورطة.. أول رد فعل من مدرب السيتي بعد ثلاثية ريال مدريد

ترشيحاتنا

الدكتورة سحر السنباطي

"مجلس الطفولة والأمومة" يشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يغادر مدريد متجها الي المملكة العربية السعودية

الأخت جوزفين حنا

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي انتقال الأخت جوزفين حنا من راهبات المير دي ديو

بالصور

ضبط 1695عبوة دواء بيطري مجهولة المصدر فى حملات بالزقازيق وبلبيس

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الفراخ المشوية لأول يوم رمضان

الدجاج المشوي
الدجاج المشوي
الدجاج المشوي

احذر من فعلها .. عادات صحية خاطئة في رمضان

فطار رمضان
فطار رمضان
فطار رمضان

شكلها اتغير| شيماء سيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد