تحصين أكثر من 155 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العُقدي ببني سويف

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف.

وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين من التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطري أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى155ألف و633رأسا، منها 113 ألف و735 رأسا من الأبقار، و 40 ألف و645 الأغنام و 1253 من الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة في 26 يناير الماضي وحتى 19فبراير الجاري،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د. محمد هاني غنيم"قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية ،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية