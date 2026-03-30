الاتحاد المغربي يعلن فتح باب التقديم لاختيار متخصصين في كرة القدم النسائية

كشفت أميرة يوسف المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئات عن فتح باب التقديم لاختيار متخصصين في كرة القدم النسائية تحت سن 18 عاما عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت أميرة يوسف :الاتحاد المغربي أعلن عن فتح باب التقديم لاختيار Coach Educators متخصصين في كرة القدم النسائية خصوصًا لفرق تحت 17 و18 سنة.



و تابع :الفكرة مش مجرد مدربين يدربوا لكن ناس يكون دورها تدريب الفرق و متابعة المدربين والمساهمة في بناء نظام شغل واضح داخل الأندية.



و أضافت : هيكون فيه دور إشرافي على فرق أصغر (U16) وده معناه إن في تسلسل وتخطيط حقيقي للمراحل السنية

كده الاتحاد المغربي بيحط إيده بشكل مباشر على قطاع الناشئات جوه الأندية بمدربين تابعين ليه علشان يضمن جودة الشغل وتوحيد الفكر.



و أستكملت :وده الفرق بين شغل قائم على نظام وشغل قائم على اجتهادات فردية

الشروط واضحة:

– رخصة CAF A أو UEFA A

– خبرة في تطوير اللاعبات الصغيرين

– سن أقل من 45 سنة

الخطوة دي بتوضح إن التطوير بيبدأ من المدرب وانهم ماشيين بنظام حقيقي لبناء منظومة مش بس فرق

اللي بيحصل ده نموذج يستحق يتدرس برافو بجد.