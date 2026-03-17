حكام مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء في الجولة 23 لدوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 23 لدوري الكرة النسائية، التي تشهد 8 مواجهات بواقع 7 يوم الثلاثاء ومباراة واحدة يوم الأربعاء على أن تنطلق جميعها في تمام التاسعة والنصف مساء.

وجاءت الاختيارات والملاعب على النحو التالي:

الثلاثاء 17 مارس

- وادي دجلة × مسار (ملعب وادي دجلة): الدولية رحمة يوسف (حكماً للساحة) ’ الدوليتين يارا عاطف ومي حسن (مساعدتين) ’ بسملة عبد المجيد (حكماً رابعاً).

- الأهلي × زد (ملعب الأهلي في التجمع الخامس): الدولية شاهندا المغربي (حكماً للساحة) ’ الدولية جمالات أحمد ونهلة علي (مساعدتين) ’ نور أشرف (حكماً رابعاً).

- اتحاد بسيون × الزمالك (ملعب مركز شباب محمد صلاح): ماهيتاب محمد (حكماً للساحة) ’ خلود حسني وهمسة الحناوي(مساعدتين) ’ أحمد نوير (حكماً رابعاً).

- البنك الأهلي × الطيران (ملعب مركز شباب الجزيرة): الدولية نورا سمير (حكماً للساحة) ’ شيماء عبد العزيز وحبيبة خالد(مساعدتين) ’ شعبان توفيق (حكماً رابعاً).

- المصري × المقاولون العرب (ملعب فرعي النادي الاجتماعي): محمد حسن الذل (حكماً للساحة) ’ أسماء قنديل ومحمد العيوطي (مساعدتين) ’ أحمد عبد المعطي (حكماً رابعاً).

- بالم هيلز بيراميدز × (ملعب بالم هيلز): نورهان سالم (حكماً للساحة) ’ ندى سيد ويوسف صالح (مساعدتين) ’ أميرة علاء (حكماً رابعاً).

- رع × إس أي كا (ملعب نادي مياه القاهرة): أسماء نصار (حكماً للساحة) ’ همسات صديق ونجلاء فتحي رضوان (مساعدتين) ’ محمود ربيع "جدو" (حكماً رابعاً).

الأربعاء 18 مارس

- مودرن سبورت × إنبي (ملعب المحروسة بالعباسية): سمر عاطف (حكماً للساحة) ’ سارة علاء ونجوى إبراهيم (مساعدتين) ’ عماد الشريف (حكماً رابعاً).