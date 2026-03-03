محمد كمال مدرب منتخب مصر للكرة النسائية : مكاسب عديدة من وديتي الجزائر





كشف محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، عن انطباعه عقب ختام المعسكر الأول للمنتخب بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، حيث تقدم بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير هذا المعسكر وخوض احتكاك قوي أمام منتخب الجزائر.

وأضاف كمال أنه لا ينظر إلى النتائج في المباريات الودية بقدر ما يشغله تقييم المستوى، وتحقيق بعض الأهداف والفوائد الفنية، موضحاً أن المنتخب الوطني، ظهر بمستوى طيب للغاية في مباراتي منتخب الجزائر القوي، والمتمرس رغم الخسارة في المباراة الأولى 3-0، والثانية بنتيجة 3-2.

وتابع كمال أن منتخب الجزائر يضم 8 لاعبات محترفات، ويتواجد في المركز ال72 في تصنيف الاتحاد الدولي، بينما يقبع منتخب مصر في المركز ال101، وهو ما يوضح فارق المستوى والخبرات بين الطرفين.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، أنه وضع يده على بعض النقاط الخاصة بمستوى المنتخب وطريقة اللعب، ونجحنا في إدخال اللاعبات في أجواء بطولة أفريقيا، لافتاً إلى أن المدير الفني لمنتخب الجزائر أشاد بمهارات وقدرات لاعبات مصر، لكنه طلب الاستمرارية لتحسن المستوى والوصول لأبعد مدى في اللعبة.

وتحدث كمال عن مكاسب منتخب مصر من المعسكر، قائلاً إن هناك العديد من المكاسب، أهمها النزول بمعدل الأعمار وتجربة بعض العناصر الجديدة، وكذلك اللاعبات المحترفات بهدف إكسابهن الخبرات الدولية المطلوبة قبل بطولة أمم أفريقيا، التي تعتبر الأقوى والأصعب بعد كأس العالم في اللعبة، مشيراً إلى أنه منح الفرصة ل28 لاعبة في مباراتي الجزائر من أصل 32 لاعبة في المعسكر.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والدكتورة إيناس مظهر، عضوة المجلس والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام، لدعمهم الدائم، مؤكداً أنه تم الاتفاق على توفير معسكرات شهرية للمنتخب خلال الفترة المقبلة، تتخللها مباريات ودية بهدف الوصول لأفضل مستوى قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.