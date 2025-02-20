الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

شهد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى مجال تكنولوجيا الطيران.

حيث وقع عقد الإتفاق اللواء دكتور الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية واللواء طيار عزت متولى إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (EAA) والدكتور مهندس علاء مصطفى فكرى الرئيس التنفيذى لشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم (SAVIS) .

ويهدف الإتفاق إلى تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية بما يواكب التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا الطيران ، والإستفادة من كافة الإمكانات العلمية المتاحة فى تعليم وتدريب الطلاب على المهارات الفنية التى تتناسب مع مختلف تخصصاتهم .

ويمثل الإتفاق نموذجاً فريداً فى التعاون المستمر بين وزارتى الدفاع والطيران المدنى لإنشاء وإعتماد أول برنامج دراسى فى مجال تكنولوجيا الطيران تتوافر فيه كافة معايير وتشريعات الطيران الدولية الحديثة .

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى الشركتين.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق فى مجال التعليم والتدريب.