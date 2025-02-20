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مستشار الأمن القومي الأمريكي: تدخل أوكرانيا في شئوننا أمر غير مقبول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: تدخل أوكرانيا في شئوننا أمر غير مقبول

مستشار الأمن القومي الأمريكي
مستشار الأمن القومي الأمريكي
محمود نوفل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أن تدخل أوكرانيا في شؤون الولايات المتحدة أمر غير مقبول، مضيفا “أقول للأوكرانيين خففوا من حدة التوتر وألقوا نظرة فاحصة على صفقة المعادن ووقعوا عليها”.


وقال مستشار الأمن القومي الأميركي في تصريحات له : إن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يمكن حلها، فالولايات المتحدة تشارك في دبلوماسية مكوكية بشأن محادثات السلام في أوكرانيا
 

وفي سياق آخر، أكدت وكالة رويترز أن أمريكا ترفض المشاركة في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أوكرانيا ويدين العدوان الروسي قبل الذكرى السنوية للحرب.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّ روسيا "في موقع قوة" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنّ الروس يريدون للحرب أن  تنتهي... لكنّني أعتقد أنهم في موقع قوة إلى حدّ ما لأنّهم سيطروا على الكثير من الأراضي، لذا فإنّهم في موقع قوة" وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب بعد انعقاد مباحثات في العاصمة السعودية بين وفدين أمريكي وروسي، من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ 3 سنوات.

دونالد ترامب مستشار الأمن القومي الأمريكي اوكرانيا

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