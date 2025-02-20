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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تاكوما 2025 البيك أب الجديدة | تفاصيل

تويوتا تاكوما موديل 2025
تويوتا تاكوما موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا تاكوما موديل 2025، وتنتمي تاكوما لفئة السيارات البيك أب ، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

تويوتا تاكوما موديل 2025

تم بناء سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 علي منصة TNGA-F الجديدة التي تتشارك بها مع تندرا وسيكويا .

- أبعاد تويوتا تاكوما موديل 2025

تويوتا تاكوما موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 بطول 5745 مم، وعرض 1978 مم، وارتفاع 1897 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3685 مم .

- مواصفات تويوتا تاكوما موديل 2025

تويوتا تاكوما موديل 2025

زودت سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها،  مقاعد من القماش، وبها لمسات فاخرة من خشب الجوز، وشاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي، وفتحة سقف كهربائية، وبها مصابيح أمامية LED بتصميم رياضي مع شبكة هوائية ضخمة بشعار تويوتا، وصداد أمامي رياضي، وبها شاشة وسطية مقاس 8 بوصه، وبها نظام معلومات وترفيه، وبها دعم لاسلكي لأنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

تويوتا تاكوما موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 تضم ايضا، شاحن لاسلكي فائق السرعة، وبها منافذ USB-C في جميع أنحاء المقصورة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام صوتي فاخر من JBL مكون من 10 سماعات محيطية، وبها مكبر صوتي بمنتصف لوحة القيادة .

- محرك تويوتا تاكوما موديل 2025

تويوتا تاكوما موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 326 حصان، وبها عزم دوران 630 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ تويوتا تاكوما موديل 2025

تويوتا تاكوما موديل 2025

تمتلك سيارة تويوتا تاكوما موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توقع وتجنب الاصطدام، وبها مراقبة واكتشاف المشاة أمام الشاحنة، وبها نظام المساعدة على مغادرة المسار، وبها نظام تثبيت السرعة الديناميكي، وبها مساعد تتبع الحارة المرورية، وبها مساعد إشارات الطريق، والضوء العالي التلقائي، وبها نظام القيادة الذاتية في حالات الطوارئ، وبها كاميرات محيطية، وبها مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور خلف الشاحنة .

شركة تويوتا تويوتا تاكوما تاكوما موديل 2025 منصة TNGA F تويوتا تاكوما موديل 2025 مواصفات تويوتا تاكوما موديل 2025 محرك تويوتا تاكوما موديل 2025

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