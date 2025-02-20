تعرف علي ملامح تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في القمة

تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت المقبل، لمتابعة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز .



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام نادي الزمالك مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا «أكرم توفيق»، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، جراديشار، وسام أبو علي «محمد عبد الله».

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وسيكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي مكونا من:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي «أحمد الجفالي» – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.