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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: موجة برد قارس تضرب البلاد.. انخفاض كبير في الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، خاصة من مساء اليوم الخميس وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد البلاد انخفاضا كبيرا في قيم الحرارة العظمى والصغرى بين 5 لـ 6 درجات، في موجة برد تعتبر الأصعب في فصل الشتاء الحالي.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 - 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 - 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا  الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

العاصمة الإدارية 17 11

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 17 11

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 10

طنطا 16 11

دمياط 15 10

بورسعيد 16 12

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 10

العريش 16 09

رفح 15 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 01

كاترين 12 00

الطور 19 13

طابا 18 08

شرم الشيخ 21 15

الإسكندرية 16 11

العلمين 16 10

مطروح 15 11

السلوم 15 09

سيوة 18 09

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 14

سفاجا 21 13

مرسى علم 22 14

الشلاتين 24 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 19 09

بني سويف 19 07

المنيا 20 06

أسيوط 21 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 10

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 11

الأرصاد موجة برد هيئة الأرصاد الشتاء رياح الظواهر الجوية

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