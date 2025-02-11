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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النهارده وبكرة في أمطار.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، موضحًا أن البلاد في شهر يناير وفبراير تسجل أقل درجات حرارة.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخل هاتفية لبرنامج “يوم سعيد”، عبر فضائية “المحور”،  أنه بداية من الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، وقد تصل في بعض المحافظات إلى 25 درجة.

ولفت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار وهناك منخفض جوي يؤثر على الكثير، وهناك سحب على الكثير من المناطق، وأن اليوم هناك أمطار على الساحل الشمالي، وأن الأمطار غدًا ستكون أقل من اليوم.

وأشار إلى أن فصل الشتاء سيتنهي في 20 مارس المقبل، وأن البلاد بعد أسبوع سيكون هناك اسقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بسبب فرص تساقط الأمطار والرياح وبرودة الطقس.

توقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس، أن يكون الطقس مائلاً للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلاً، وفى الصباح الباكر على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم 


يسود حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 11 فبرير 2025، انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى وجود فرصة لتساقط الأمطار تصل درجة الحرارة العظمي  17 والصغري 11 درجة.


حالة الطقس في القاهرة اليوم 


حالة الطقس في القاهرة اليوم، تصل درجة الحرارة العظمي فيها 17 وتصل درجة الحرارة الصغرى 11 مع وجود طقس مائل للبرودة.

مناطق سقوط الأمطار

 
وحول الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس في مصر 
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

العاصمة الإدارية 17 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 17 11

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 09

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 18 10

دمياط 17 11

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 16 10

رفح 16 09

رأس سدر 18 09

نخل 15 02

كاترين 12 01-

الطور 19 12

طابا 15 07

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 17 11

العلمين 16 11

مطروح 16 11

السلوم 18 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 12

الغردقة 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 24 16

حلايب 21 17

أبو رماد 22 16

رأس حدربة 22 16

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 19 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 11

أبوسمبل 23

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