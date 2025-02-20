قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يبحث عن طائرات بوينج مستعملة لشرائها.. لماذا ؟
متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟
بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟
بعد تفجيرات بات يام.. وزير دفاع الاحتلال يأمر الجيش بتكثيف العمليات في الضفة
أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقنا
النقل تؤكد أهمية خط "الرورو"في نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبر إيطاليا
أرسلها ترامب لإسرائيل.. خبير استراتيجي يكشف مفاجأة عن قنابل «إم كيه 84»
إعلام إسرائيلي: العثور على مزيد من العبوات الناسفة في تل أبيب وضواحيها
باحث: السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة الوحدة بين الضفة وغزة
شاهد .. تل ابيب تحترق بعد انفجار 3 حافلات
الشناوي: لعبت أمام رونالدو وسواريز.. وفخور باللعب ضد ميسي
إعلام إسرائيلي: تشديد الإجراءات في مطار بن جوريون وفحص دقيق لجميع القادمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM
بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM
خدمات صدى البلد

رسوم السحب النقدي بعد تثبيت سعر الفائدة.. شهدت رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في مصر اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، خاصةً بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه الأخير. 

الآن أصبح العملاء يبحثون عن تكلفة السحب من ماكينات غير تابعة للبنك المُصدر للبطاقة، في ظل توقعات بتغييرات محتملة في الرسوم خلال الفترة المقبلة. 

رسوم السحب بالفيزا بعد تثبيت سعر الفائدة

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لم تشهد رسوم السحب النقدي أي زيادات رسمية حتى الآن، إذ تُطبّق معظم البنوك رسومًا موحدة على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التي لا تتبع البنك المصدر للبطاقة.

اقرأ أيضا:

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM
بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك ما زال مجانيًا للعملاء، في حين تتفاوت الرسوم عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في 12 بنكا

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب – 1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

البنك التجاري الدولي (CIB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.

بنك قطر الوطني (QNB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.

بنك HSBC: 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام.

بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات للسحب – 6 جنيهات للاستعلام.

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 5 جنيهات للسحب – 10 جنيهات للاستعلام.

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.

البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM
بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

هل تتغير رسوم السحب النقدي في 2025

وفقًا لتوقعات الخبراء، من المحتمل أن تبقى رسوم السحب النقدي كما هي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تثبيت سعر الفائدة، لكن في حال وجود تغييرات اقتصادية أو قرارات جديدة من البنك المركزي، قد يجري تعديل الرسوم لمواكبة تطورات السوق المصرفي. 

كيفية تجنب رسوم السحب النقدي المرتفعة

للتقليل من تكلفة رسوم السحب النقدي، يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لبطاقتك، إذ تكون المعاملات مجانية، كما يمكنك استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية لتجنب الرسوم الإضافية. 

موعد اجتماع البنك المركزي

من المقرر أن يُعقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، حيث سيتم مناقشة أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة، ما قد يؤثر على رسوم المعاملات المصرفية.

البنك المركزي رسوم السحب رسوم السحب النقدي موعد اجتماع البنك المركزي سوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM رسوم السحب بالفيزا بعد تثبيت سعر الفائدة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كيفية تجنب رسوم السحب النقدي المرتفعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

ترشيحاتنا

الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب

وزارة التنمية المحلية تختتم الدورة الرابعة لتدريب الكوادر الأفريقية على إدارة الأزمات

القس أندريه زكي

الاحتفال بمرور 125 عامًا على خدمة المؤسسة الإنجيلية الجيرمانية في أسوان

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية

بالصور

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد