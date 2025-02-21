لقي زوج شقيقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصرعه وأصيبت شقيقته أثر تعرضهما لحادث بطريق القطامية العين السخنة.

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء نعي لوزير الكهرباء جاء فيه: يتقدم المهندس محمد السعيد محمد العبد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة الموقر ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالشركة بخالص العزاء والمواساة في وفاة زوج شقيقة الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.