فيلم فوي فوي فوي يتصدر الأعلى مشاهدة بعد عامين من عرضه

تصدر فيلم فوي فوي فوي قائمة الأعمال السينمائية الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس بعد عامين من عرضه في السينمات المصرية والعربية.

وجاء فيلم فوي فوي فوي في المرتبة الثانية ضمن 10 أعمال جديدة تصدرت المشاهدة عبر نتفليكس، ودخل أيضا فيلم العميل صفر ضمن القائمة.

فيلم "فوي! فوي! فوي!" بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.





تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.

فيلم “فوي فوي فوي، بطولة محمد فراج ونيللي كريم. ورشحته مصر، ليشارك في المنافسة علي جائزة الأوسكار العالمية .