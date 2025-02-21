أحمد كشك عن هدى الإتربي: ابعدوا عنها

شارك الفنان أحمد كشك جمهوره، صورة له برفقة الفنانة هدي الإتربي من كواليس مسلسل العتاولة 2، المقرر عرضه في رمضان 2025.





ونشر كشك صورته مع هدى الإتربي عبر موقع "فيسبوك، وعلق قائلا: "ابعدوا عنها بليز.. ده أنا احارب عشانها الإنجليز، السبتي دينا العتاولة 2".





مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: أحمد السقا، وطارق لطفي، زينة، وفريدة سيف النصر، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان يوسف،وصلاح عبدالله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وهدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.