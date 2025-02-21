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بالخط العربي| رمز جديد للريال السعودي لأول مرة.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالخط العربي| رمز جديد للريال السعودي لأول مرة.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة تاريخية تعكس الهوية الوطنية وتعزز الحضور المالي للمملكة على الساحة الدولية، أعلنت السعودية عن إطلاق الرمز الرسمي لعملتها "الريال السعودي" لأول مرة، ليكون بمثابة الهوية البصرية للعملة الوطنية، أسوة بالرموز العالمية مثل "$" للدولار و"€" لليورو. 

وهذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز مكانة الريال السعودي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ودعم استخدامه في التعاملات المالية والتجارية المختلفة.

تصميم مستوحى من الثقافة والتراث

ويعكس الرمز الجديد للريال السعودي الإرث الثقافي للمملكة، حيث تم تصميمه بأسلوب مستوحى من الخط العربي، ما يضفي عليه طابعًا فريدًا يعكس الهوية السعودية. 

ويمثل هذا التصميم جزءًا من جهود المملكة لترسيخ العملة الوطنية كرمز مالي مميز، يسهل التعرف عليه واستخدامه في كافة التعاملات المالية، سواء الورقية أو الرقمية.

تأثير الرمز الجديد على التعاملات المالية

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن بن محمد السياري، أن إطلاق الرمز الرسمي للريال السعودي يأتي في إطار استراتيجية تعزيز الهوية المالية للمملكة، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأكد أن العمل بالرمز سيبدأ على الفور، ليتم اعتماده تدريجيًا في المعاملات المالية والتجارية، وكذلك في التطبيقات التقنية المرتبطة بالقطاع المالي، بالتعاون مع الجهات المختصة.

خطوة نحو المستقبل المالي الرقمي

ويعد إطلاق الرمز الرسمي للريال السعودي خطوة تتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع المالي، حيث يسهم في تسهيل استخدام العملة السعودية في الأنظمة الإلكترونية والدفع الرقمي، مما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية. 

كما أنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات بالتعامل مع الريال السعودي كعملة ذات هوية واضحة في المعاملات الدولية.

وبهذه الخطوة، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتطوير منظومتها المالية وتعزيز حضور الريال السعودي في الأسواق العالمية. 

ومن المتوقع أن يسهم الرمز الجديد في تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الهوية الوطنية للعملة، إلى جانب دعمه لجهود المملكة في التحول الرقمي والابتكار المالي.

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