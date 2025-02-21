أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط مخطط إرهابي لـ 8 مواطنين روس لتنفيذ هجمات بأماكن انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أن المواطنون الروس الذين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية حُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 16 و22 عامًا .

ولاحقا ، أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى إحباط هجوم إرهابي لمتطرفين خططوا لتفجير محطة سكك الحديد في بسكوف.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تصريحات له نقلته وكالة ريا نفوسيتي تحييد الإرهابيين الذين خططوا لتفجير محطة قطار في بسكوف عقب تبادل لإطلاق النار معهم خلال عملية توقيفهم.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق احتجاز أربع عميلات للاستخبارات الأوكرانية أعددن لهجمات إرهابية ضد ضباط رفيعي المستوى بوزارة الدفاع الروسية ومنشآت مجمع الوقود والطاقة.



كما أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول لمتطرف كان يخطط لتفجير قطار "كيسلوفودسك - مينيرالني فودي".