السوبيا والتمر والخروب.. مشروبات رمضان 2025 بطرق سهلة ولذيذة

السوبيا والتمر والخروب، من المشروبات الرمضانية المميزة التي لا غنى لها على سفرة رمضان، وإليكم أسهل الطرق لتحضير مشروبات رمضان.

طريقة عمل السوبيا

مكونات السوبيا

1 كوب أرز (مغسول)

4 أكواب ماء

1/2 كوب جوز الهند المبشور

1/2 كوب سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)

1/2 كوب حليب مكثف (اختياري للحصول على قوام كريمي)

مكعبات ثلج (حسب الرغبة)

طريقة عمل السوبيا

اغسلي الأرز جيدًا تحت الماء.

ضعي الأرز في قدر مع 4 أكواب من الماء، واتركيه يغلي على نار متوسطة حتى ينضج الأرز ويصبح طريًا، بعد أن ينضج الأرز، اتركيه ليبرد.

بعد أن يبرد الأرز، ضعيه في الخلاط مع ماء السلق (إذا أردتِ الحصول على سوبيا ثقيلة، يمكنك تصفية الماء، ولكن لا تفرطي في تصفيته إذا كنتِ تفضلين العصير سميكًا قليلًا).

ضيفي جوز الهند المبشور، السكر، الفانيليا، وماء الورد (إذا كنتِ تستخدمينه)، امزجي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

إذا كنتِ تحبين العصير أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الذوق.

قومي بتصفية العصير في وعاء أو كوب باستخدام مصفاة ناعمة إذا كنتِ لا تفضلين قطع جوز الهند، ثم قدميه مع مكعبات الثلج.

طريقة عمل التمر

مكونات عصير التمر

1 كوب تمر هندي مجفف أو معجون التمر هندي

4 أكواب ماء

1/2 كوب سكر (يمكنك زيادة أو تقليل حسب الذوق)

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة ماء ورد أو ماء زهر (اختياري)

مكعبات ثلج (اختياري)

طريقة عمل التمر

إذا كنتِ تستخدمين التمر هندي المجفف، قومي بنقعه في الماء لمدة 2-3 ساعات حتى يصبح طريًا، يمكنك أيضًا تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى، بعد أن يصبح طريًا، قومي بهرسه أو تفتيته باستخدام ملعقة أو يدك.

إذا كنتِ تستخدمين معجون التمر هندي الجاهز، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

في قدر، ضعي 4 أكواب من الماء على نار متوسطة، عندما يبدأ الماء في الغليان، أضيفي التمر هندي المُنقوع أو معجون التمر هندي واخلطيه جيدًا.

ضيفي السكر إلى الخليط واخلطي حتى يذوب تمامًا، يمكنك إضافة القرفة والهيل لإعطاء طعم مميز، اتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.

الإذا كنتِ تفضلين التمر هندي خالي من الألياف، يمكنك تصفية الخليط باستخدام مصفاة ناعمة.

ضيفي ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري) لإضفاء نكهة عطرية مميزة.

اتركي التمر هندي ليبرد قليلاً ثم قدميه مع مكعبات الثلج.

طريقة عمل الخروب

مكونات الخروب

1 كوب من الخروب المجروش (أو مسحوق الخروب)

4 أكواب ماء

1/2 كوب سكر (حسب الذوق)

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

مكعبات ثلج (اختياري)

طريقة عمل الخروب

إذا كنتِ تستخدمين الخروب المجروش قومي بغسله جيدًا لإزالة أي شوائب.

في قدر على نار متوسطة، ضعي 4 أكواب من الماء وأضيفي الخروب المجروش، اتركي المزيج يغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الماء داكنًا ويأخذ نكهة الخروب.

بعد أن يتحول الماء إلى اللون الداكن، ضيفي السكر (حسب ذوقك) واخلطي جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

إذا كنتِ تحبين إضافة نكهة إضافية، يمكنك إضافة الفانيليا والقرفة وخلطها جيدًا.

إذا كنتِ تفضلين مشروبًا ناعمًا بدون قطع الخروب، يمكنك تصفية المزيج باستخدام مصفاة ناعمة.