النصر يستدرج الاتفاق لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر نظيره الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستهدف النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، تحقيق انتصاره السادس على التوالي على حساب الاتفاق، وتقليص الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة “مؤقتًا”.

ومن المتوقع عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل النصر الأساسي أمام الاتفاق، بعد غيابه عن لقاء الفريق الأخير ضد بيرسيبوليس الإيراني، الإثنين الماضي، في مسابقة دوري أبطال آسيا، للراحة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، متأخرًا بـ4 نقاط عن الهلال.

في المقابل، يتطلع الاتفاق لمصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، بعد الهزيمة المخيبة أمام الفتح صاحب المركز قبل الأخير بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويوجد الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة.