روشتة ونصائح ذهبية للمعاملة بين الأم والزوجة

وجة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، نصائح ذهبية لخلق توافق في المعاملة بين الأم والزوجة، قائلا: إن التوفيق بين الأم والزوجة من القضايا التي تشغل الكثير من الرجال.

وشدد نظير عياد، خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، على أن طاعة الوالدين واجبة ولا يمكن التغافل عنها، وفي الوقت نفسه المحافظة على الأسرة واستقرارها أمر لا يقل أهمية.

واسترسل: عند تعارض الواجبات يجب التوفيق بينهما بالحكمة والكلمة الطيبة، مع الحرص على التصرف بشكل لا يؤدي إلى مشكلات أو توترات بين الطرفين.

وأشار إلى أن الإسلام وضع قواعد واضحة لحل هذه الإشكالية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.