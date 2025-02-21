لهذا السبب .. صحة مطروح: إحالة عاملين للتحقيق بمستشفى مارينا والضبعة

احال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بعض العاملين بمستشفى مارينا المركزى ومستشفى الضبعة للتحقيق بديوان عام المديرية . للغياب دون سند قانونى.

جاء ذلك بناء على المرور المفاجئى للدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ على مستشفى مارينا المركزى ومستشفى الضبعة المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

كما قام الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بالمرور المفاجئ علي مستشفي رأس الحكمة الثامنة صباحا ، و رفقته احدي اللجان ، و بدأ جولته بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ ، لمتابعة سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم ، واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم الغرف .

كما تفقدت اللجنة قسم العناية المركزة وكذلك الأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تفقدت اللجنة معمل المستشفى والأشعة ، مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام ووجود سلبيات جسيمة .

كما تفقدت لجنة مكبرة من الإدارة العامة للطب العلاجى والإدارات الفنية بالمديرية بمتابعة انتظام سير العمل بمستشفي مطروح العام صباح اليوم ، ويعد هذا المرور هو الثالث خلال اليومين الماضيين ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح ؛لوكيل المديرية و مدير عام الطب العلاجي ومديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الفنية ورئيس لجنة المرور بمناقشة السلبيات المتكررة ووضع حلول جذرية لها بصفة عاجلة وتلافيها ، و التأكد من تعميم معالجة السلبيات لمنع تكرراها.

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي جميع مستشفيات المحافظة ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، و تكون متكررة في نفس اليوم علي فترات مختلفة و فقا للمرحله الثانيه من المرورات الميدانيه ضمن الخطة الزمنية الموضوعه السابقه - علي جميع الوحدات و المستشفيات بالمحافظة.