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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور لـ رضا سليم بعد إجراء جراحة غضروف الركبة

رضا سليم
رضا سليم
محمد بدران

حرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي على الاطمئنان على حالة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بعد أن أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

أجرى رضا سليم لاعب الأهلي جراحة غضروف الركبة فى النمسا والتى بسببها تم رفع اسمه من قائمة الأجانب فى الأهلي لحين عودته وإعلان جاهزيته.

من ناحية أخرى يستعد النادى الأهلي لمباراة القمة أمام منافسه التقليدي الزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

عملية جراحية رضا سليم الأهلي مباراة الاهلي

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