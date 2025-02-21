بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل السليمانية بقرية بني حسين بعد إحلاله وتجديده

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مسجد آل السليمانية بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة ظهر الجمعة به وذلك في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين وتطوير المنشآت الخدمية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط والشيخ ناصر العزايزي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف بأسيوط والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب ووكلاء وزارات التموين والعمل والاسكان والشباب والرياضة والطرق والنقل والري والتعليم الفني والطب البيطري وشركات المرافق والشيخ رمضان جمعة مدير المساجد الأهلية والشيخ عبدالجابر عبدالبديع مدير أوقاف بحري مركز أسيوط ولفيف من الأئمة والتنفيذيين ومواطني القرية.

أزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد وأدي صلاة الجمعة به وسط جموع أهالي قرية بني حسين واستمع والمصليين إلى بعض آيات من الذكر الحكيم ثم خطبة الجمعة التي تناولت موضوع القيم الأخلاقية التي تعد الأساس في بناء المجتمعات السليمة، وأهمية الصدق والأمانة والتسامح في التعامل بين الناس والتعاون والمشاركة في أعمال الخير التي تدل على التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.

وعقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصلين بمناسبة افتتاح المسجد معرباً عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله والذي يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث تم تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجديدات بجهود ذاتية وتبرعات أهلية، وهو ما يعكس روح التعاون والتكافل بين المواطنين من أجل تحسين مستوى الخدمات العامة في قراهم مؤكداً على دور المسجد كمركز إشعاع ثقافي وديني يعزز من القيم الإنسانية ويسهم في نشر الوعي المجتمعي.

كما هنأ أبوالنصر المواطنين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات مما يساهم في تغيير حياة المواطنين وتحقيق النهضة الشاملة تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي. كما استمع إلى مطالب بعض المواطنين واحتياجاتهم ووجه الجهات التنفيذية بحلها.

من جانبهم، عبر الأهالي والمصلون عن سعادتهم بافتتاح المسجد، مثمنين جهود المحافظة في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.