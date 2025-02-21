بسبب الفيديو دا | أسماء جلال تتصدر التريند

تصدرت الفنانة أسماء جلال تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ان شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة وتستعرض من خلالها رشاقتها.



ونشرت أسماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تلعب بالحبال وتؤدي حركات رياضية رشيقة.

يذكر أن، أسماء جلال تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا".

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وكانت قد عرضت إدارة برنامج رامز ايلون مصر علي الفنانة أسماء جلال الظهور كضيفة في احدي الحلقات ، حيث طلبت مبلغ 50 ألف دولار ، ومازالت المفاوضات مستمرة معها ، كما تواصلت إدارة البرنامج مع الفنان مصطفي غريب ، ويجرون مفاوضات معه .