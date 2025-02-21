قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
ظهرت بفستان أبيض .. الجمهور يبحث عن ريهام حجاج
بدل الدعاء في رمضان للمحبوب | ياسمين عز تدعو الفتيات للتركيز على الجمال
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم
شايفاه مسحّراتي؟ رسالة لاذعة من ياسمين عز للفتيات العزباء
ترامب: لا أفرض خطتي بشأن غزة مع جودتها .. وسأكتفي بالتوصية بها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟
منتخب مصر للناشئين والناشئات ضمن العشرة الأوائل في كأس العالم للسباحة
32 وظيفة خالية بجامعة عين شمس | قدم الآن
ترامب: حضور زيلينسكي مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا غير مهم
تشكيل بتروجيت لمواجهة حرس الحدود في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: لا أفرض خطتي بشأن غزة مع جودتها .. وسأكتفي بالتوصية بها

ترامب
ترامب
أسامة علي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته بشأن غزة جيدة، ولكنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

فلسطين

وكانت قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن طروحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ضمن المسار الذي يتخذه منذ 2019 حتى اليوم في الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام لإعطاء الحقوق الفلسطينية بناءً على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضافت «النتشة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المصالحة الفلسطينية الداخلية أصبحت تقترب يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أنه يجب توحيد الصفوف الفلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء القضية الفلسطينية.

وتابعت: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف مخططاته بتهجير الفلسطينيين علنيًا وهذا أمر مرفوض بكل تأكيد وأكدت عليه جميع الدول العربية، لأن تنفيذ هذا المخطط تحت مسمى إعادة الأعمار يهدف إلى تصفية القضية وإنهاء العرق الفلسطيني».

وشددت على أن حماس واضحة بأنها لن توافق على إبعاد عناصرها وقيادتها خارج قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت هي أعلنت بشكل مباشر أنها مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

دونالد ترامب اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

أحمد برجاوي

الأهلي ينعى أحمد برجاوي مخرج قناة النادي

الأمير علي بن الحسين

أبو ريدة يهنئ الأمير علي بن الحسين بعد تأدية اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

رونالدو

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

بالصور

فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا .. احرص عليها

فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم

احترس .. 3 عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ

أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

فيديو

الفنان كريم فهمي

مش شنطة رمضان .. كريم فهمي: انفصال والديّ نقطة تحول بحياتي

ميار الببلاوي

دهب وألماس .. ميار الببلاوي تتهم هذه السيدة بسرقة مجوهراتها

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد