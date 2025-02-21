ياسمين عز تصدم الفتيات: لا تنتظري الحبيب في رمضان

في سياق حديثها الإعلامي، وجهت ياسمين عز، نصيحة للفتيات قبيل حلول شهر رمضان، مشددة على أهمية توسيع آفاق دعواتهن بدلاً من التركيز فقط على استعادة الحبيب.

أتمنى ألا تكوني بيننا في رمضان المقبل

وخلال تقديمها لبرنامج كلام الناس على شاشة MBC مصر، عبّرت ياسمين عز، بأسلوبها المعتاد عن رأيها قائلة: "أشعر بالخجل نيابة عنك لأنك لا تزالين تتناولين الإفطار مع عائلتك هذا العام، من المفترض أن تشعري بالحياء وأنتِ ما زلتِ في منزل والديك، لقد كبرتِ، وأتمنى ألا تكوني بيننا في رمضان المقبل."

كما تساءلت الإعلامية ياسمين عز ، ساخرة عن سبب انتظار بعض الفتيات لعودة الحبيب في رمضان تحديدًا، قائلة: "إذا لم يرجع طوال العام، فهل سيعود لكِ في رمضان كأنه مسحراتي؟".

وأضافت أيضًا تعليقًا طريفًا على بعض الدعوات الموجهة للحموات قائلة: "أن تتمنّي أن تصبح حماتك طوع أمرك، فهذا يحتاج إلى معجزة وليس مجرد دعاء، لذا لا تكوني محدودة في أمنياتك، وادعي لنفسك بالصحة والجمال، فهذا أفضل لكِ."

واختتمت حديثها بنصيحة للفتيات حول كيفية الظهور أمام أزواجهن في رمضان قائلة: "ليس من الضروري أن يراكِ زوجك في رمضان فيردد ‘اللهم إني صائم‘، بل اجعليه يقول ‘اللهم بارك‘، واهتمي بإطلالتك ليبقى معجبًا بكِ دائمًا."