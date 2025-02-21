فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا .. احرص عليها

تناول ملعقة صغيرة من السمسم يوميًا يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية، نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية المفيدة.

فوائد تناول السمسم

ويفضل للحصول على فوائد السمسم تناوله غير مملح وغير محمص للحفاظ على فوائده الغذائية، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” وإليكِ أبرز الفوائد:

ـ تعزيز صحة القلب :

يحتوي السمسم على دهون صحية مثل الأوميغا 6، التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب.

ويحتوي أيضًا على مركبات الليغنانات التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ـ تحسين صحة العظام :

السمسم غني بـ الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

والسمسم مفيد بشكل خاص للنساء بعد سن الثلاثين، حيث يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.



ـ دعم صحة الجهاز الهضمي :

الألياف الموجودة في السمسم تساعد على تحسين الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز صحة الأمعاء.



ـ تنظيم مستوى السكر في الدم:

يحتوي السمسم على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساهم في الحفاظ على مستويات السكر متوازنة، ومناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.



ـ تعزيز نضارة البشرة وصحة الشعر :

والسمسم غني بفيتامين E والزنك، مما يساعد في تقليل التجاعيد وجفاف البشرة.

والأحماض الدهنية الموجودة في السمسم تغذي فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

فوائد تناول السمسم



ـ تقوية المناعة:

ويحتوي السمسم على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل الزنك والسيلينيوم، مما يدعم الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض.



ـ تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر:

والمغنيسيوم والتربتوفان في السمسم يساعدان على إنتاج السيروتونين، الذي يحسن المزاج ويقلل التوتر والقلق.



كيف يتم تناول السمسم ؟

ـ أضيفي ملعقة صغيرة من السمسم إلى الزبادي أو السلاطات أو الشوربة.

ـ يمكنكِ طحنه وإضافته إلى العسل أو تناوله مع التمر كوجبة خفيفة مغذية.