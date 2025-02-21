قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: زيارة نتنياهو لمخيم طولكرم استعراضية وإفلاس سياسي وعسكري
لابس جلابية زيتي طويلة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يحلم بالنبي
رحلة حول العالم .. كيف يحتفل المسلمون برمضان في مختلف الدول؟
رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
ترامب يكشف الفارق بين محادثاته مع بوتين وزيلينسكي
الست فوزية.. كوميديا رمضانية اجتماعية لـ إسعاد يونس على الراديو 9090
حسام موافي يعلق على حكم طلاق المريض النفسي.. فيديو
مصطفى بكري: اتصالات الرئيس مع الأطراف الدولية حفّزت الموقف المصري لأجل غزة
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
قرار صادم من المحكمة الرياضية ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق
ترامب يتراجع.. تعليق ناري من مصطفى بكري عن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن خطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرق بلا أثر.. البحث مستمر عن شاب قفز من أعلى كوبري أخميم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، مساء يوم أمس الخميس، واقعة مأساوية، حيث ألقى شاب مجهول الهوية بنفسه من أعلى كوبري أخميم في نهر النيل، فيما تكثف فرق الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثمانه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري أخميم في مياه النيل، مساء أمس، واختفائه فور سقوطه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث عن الجثمان، وسط متابعة مكثفة من الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الشاب والتعرف على دوافع الحادث، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

سوهاج غرق انتحار اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

ترشيحاتنا

حزب الريادة

الريادة: القمة العربية والعمل المشترك حتمية وضرورة ملحة

مجلس النواب

عربية النواب: مشاركة مصر في قمة الرياض خطوة مهمة لوقف مشاريع ترامب

مستقبل وطن

برلماني: حزب مستقبل وطن يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالصور

لو مزاجك مش رايق .. 10 فواكه تقلل من الاكتئاب

فواكه تساعد على تحسين المزاج
فواكه تساعد على تحسين المزاج
فواكه تساعد على تحسين المزاج

علماء صينيون يكتشفون فيروس جديداً بالخفافيش

سلالة جديدة من فيروس كورونا
سلالة جديدة من فيروس كورونا
سلالة جديدة من فيروس كورونا

فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا .. احرص عليها

فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم

احترس .. 3 عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ

أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة

فيديو

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

الفنان كريم فهمي

مش شنطة رمضان .. كريم فهمي: انفصال والديّ نقطة تحول بحياتي

ميار الببلاوي

دهب وألماس .. ميار الببلاوي تتهم هذه السيدة بسرقة مجوهراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد