غرق بلا أثر.. البحث مستمر عن شاب قفز من أعلى كوبري أخميم

شهدت محافظة سوهاج، مساء يوم أمس الخميس، واقعة مأساوية، حيث ألقى شاب مجهول الهوية بنفسه من أعلى كوبري أخميم في نهر النيل، فيما تكثف فرق الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثمانه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري أخميم في مياه النيل، مساء أمس، واختفائه فور سقوطه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث عن الجثمان، وسط متابعة مكثفة من الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الشاب والتعرف على دوافع الحادث، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.