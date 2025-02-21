المصرية للخدمات الزراعية: الدلتا الجديدة جزء أصيل في نمو صادراتنا الوطنية

تحدث جابر الشملة نائب رئيس الشركة المصرية للخدمات الزراعية، عن مشروع الدلتا الجديدة.

وقال الشملة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدلتا الجديدة يعد من المشروعات العملاقة في تاريخ مصر.

وأضاف: "الدلتا القديمة كانت وصلة لمرحلة في تفتيت الأراضي الزراعية جعلتنا لا نستطيع أن نغزو أسواق في العالم في صادراتنا المصرية"، لافتا: "الدلتا الجديدة جزء أصيل في نمو الصادرات المصرية".

وتابع جابر الشملة نائب رئيس الشركة المصرية للخدمات الزراعية،: "للقيادة السياسية الفضل في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العملاقة".

