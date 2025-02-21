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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصرية للخدمات الزراعية: الدلتا الجديدة جزء أصيل في نمو صادراتنا الوطنية

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة
محمد القاضي

تحدث جابر الشملة نائب رئيس الشركة المصرية للخدمات الزراعية، عن مشروع الدلتا الجديدة.

وقال الشملة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدلتا الجديدة يعد من المشروعات العملاقة في تاريخ مصر.

وأضاف: "الدلتا القديمة كانت وصلة لمرحلة في تفتيت الأراضي الزراعية جعلتنا لا نستطيع أن نغزو أسواق في العالم في صادراتنا المصرية"، لافتا: "الدلتا الجديدة جزء أصيل في نمو الصادرات المصرية".

وتابع جابر الشملة نائب رئيس الشركة المصرية للخدمات الزراعية،: "للقيادة السياسية الفضل في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العملاقة".
 

الصادرات المصرية مشروع الدلتا الجديدة الدلتا الجديدة

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