ترامب يضغط على أوكرانيا لإتمام صفقة المعادن

أكدت تقارير أمريكية، الجمعة، أن مسئولين أمريكيين وأوكرانيين تفاوضوا طوال الليل حتى صباح اليوم في محاولة لإبرام صفقة معادن ووقف تدهور العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بتوقيع صفقة بشأن حصول الولايات المتحدة على المعادن الأوكرانية النادرة لاستمرار دعم واشنطن لها في الحرب الجارية ضد روسيا.

الولايات المتحدة وأوكرانيا

وأوضح مسؤول أمريكي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن جاءت في “لحظة حاسمة لأوكرانيا”، وذلك وفق وكالة "أكسيوس" الأمريكية.

وقال مسئول أمريكي ومصدر مطلع بشكل مباشر على القضية لـ"أكسيوس"، إن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين تفاوضوا طوال الليل حتى صباح يوم الجمعة في محاولة لإبرام صفقة المعادن ووقف تدهور العلاقات بين البلدين.

وحسب التقرير ساعد الخلاف حول صفقة المعادن في إشعال أزمة أوسع في علاقات البلدين هذا الأسبوع. والآن يضغط مسؤولو إدارة ترامب وبعض المسؤولين في الحكومة الأوكرانية على الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإبرام صفقة.