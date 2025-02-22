أخبار المنيا | غرق شخص في ترعة بإحدى العزب.. إصابة 3 في انقلاب ملاكي

شهدت محافظة المنيا حادثين منفصلين على مدار اليوم، فقد غرق شخص بترعة جانبية بإحدى العزب بمركز المنيا اثناء اللعب، كما أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المحافظة، تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي العدوة شمال المنيا.

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، اخطارا من شرطة تامين الطرق، بانقلاب سيارة ملاكي، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة.

انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين اصابة محمد. ز. م 58 سنة، موظف بأحد البنوك، مقيم بمحافظة القاهرة، ووفاء. ن. ع 50 سنة مدرسة، وشعبان. ز. م 45 سنة مهندس زراعي، مقيمان بمحافظة الجيزة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



بسبب اللعب.. غرق شخص باحدي الترع الجانبيه بالمنيا

غرق شخص بإحدى الترع الجانبيه بمركز المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثه، وتم نقله لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق طفل في ترعة جانبية في بإحدى عزب مركز المنيا.



على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا، وتمكنت من انتشال جثة "رائد.ع" 3 سنوات مقيم في ذات العزبة.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.